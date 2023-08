Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau, Sven Kassik, entschuldigt sich für Einebnung der Sportanlage in Eisleben. Stadträte kritisieren, dass die Verwaltung vorher nicht informiert hat.

Die 2007 gebaute Dirtbahn an der Vorderen Siebenhitze in Eisleben ist Anfang August plötzlich eingeebnet worden.

Eisleben/MZ - In der Diskussion über die Einebnung der Dirtbahn in Eisleben hat die Stadtverwaltung Fehler eingeräumt. „Das war eine Verkettung unglücklicher Umstände“, sagte Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau, am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss. „Ich bitte dafür um Entschuldigung.“