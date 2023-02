Eines der umfangreichsten Bauprojekte am Eisleber Theater ist abgeschlossen

Im neuen Malsaal wird aktuell am Bühnenbild für das nächste Stück „Barfuß im Park“ gearbeitet.

Eisleben/MZ - Die letzte Maschine ist gerade erst geliefert worden: Eine Bandsäge steht noch verpackt in der neuen Werkstatt des Eisleber Theaters. Doch die Arbeit läuft hier bereits auf Hochtouren – und wurde auch für den offiziellen Termin am Dienstagnachmittag nur kurz unterbrochen. Mit der Einweihung des Neubaus für die Werkstatt mit dem Malsaal sowie des neu geschaffenen Galeriegangs konnte eines der bisher umfangreichsten Bauprojekte am Theater abgeschlossen werden.