Der FC Romonta spielt am Sonnabend beim SC Bernburg. Zweimal hat die Mannschaft bereits Spiele abgesagt - ein weiteres Mal kann sich der Verein nicht leisten.

Amsdorf/MZ - Spielt der FC Romonta Amsdorf in der nächsten Saison in der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz? Was auf den ersten Blick wie ein böser Scherz anmutet,

könnte durchaus Realität werden. Dann nämlich, wenn die Amsdorfer zu einem der noch zwei ausstehenden Punktspiele der Saison 22/23 der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt nicht antreten.