Eisleben/MZ - Sonntagnacht haben Unbekannte vergeblich versucht, in einen Kiosk in Eisleben einzubrechen. Die Täter beschädigten dabei den Bereich der Ausgabe, konnten jedoch nicht in den Kiosk einbrechen und somit auch nichts stehlen, heißt es aus dem Polizeirevier Mansfeld-Südharz. Es entstand rund 20 Euro Schaden.