Einbrecher verstopfen Abflüsse und fluten Wohnung in Eisleben

Eisleben/MZ - Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Wohnung in der Eisleber Karl-Wünschmann-Straße eingedrungen und haben diese geflutet. Die Täter hatten den Wasserzulauf der Waschmaschine und eines Waschbeckens geöffnet und alle Abflüsse verschlossen.

Dadurch konnte das Wasser in die Wohnung und die unteren Etagen fließen, berichtet die Polizei. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist bislang noch unbekannt.