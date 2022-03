Einbrecher wollten in eine Eisleber Kita einbrechen. Allerdings scheiterten sie am Versuch, das Fenster aufzuhebeln.

Eisleben/MZ - Wie der Polizei erst Freitag gemeldet wurde, haben Unbekannte zwischen Dienstag und Donnerstag vergeblich versucht, in eine Eisleber Kita einzubrechen. Das Fenster, welches die Täter aufhebeln wollten, hielt dem Versuch stand. Am Fenster entstand Sachschaden, so die Polizei.