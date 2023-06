17. Juni 1953: Der Volksaufstand in der DDR jährt sich zum 70. Mal. Gerhard Wien, der als Elfjähriger die Ereignisse in Eisleben miterlebt hat, spricht über seine Erinnerungen.

Ein Zeitzeuge erinnert sich an den Sturm auf die Haftanstalt in Eisleben

Volksaufstand in der DDR

Demonstranten am 17.Juni 1953 auf dem Eisleber Marktplatz.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Der 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR wird am kommenden Samstag begangen. Ausgelöst durch Proteste von Berliner Bauarbeitern gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen waren am 17. Juni 1953 im ganzen Land rund

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

eine Million Menschen auf die Straße gegangen und hatten für Freiheit, Demokratie und soziale Verbesserungen demonstriert. Sowjetisches Militär und die Volkspolizei schlugen den Aufstand nieder.