Der Osterhase erhält in diesen Tagen sehr viel Post - auch von vielen älteren Menschen. Telefonischer Kontakt zu den Akteuren des Osterhasen-Postamtes in der Kindertagesstätte in Osterhausen ist möglich unter der Rufnummer 034776/20424.

Ehrenamtliches Team in der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Osterhausen braucht Hilfe

Osterhausen/MZ - „Lieber Osterhase, kannst du bitte meinem Mann ein paar liebe Grüße zu Ostern senden, da er an Krebs erkrankt ist und die Grüße ihm vermutlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnten“, so die Zeilen einer Absenderin aus der Uckermark, die das Osterhasen-Postamt in der Kindertagesstätte „Gänseblümchen“ in Osterhausen kürzlich erreichten.