Edelweiß Arnstedt gewinnt Kreisderby gegen den MSV Eisleben

Arnstedt/MZ - Gut erholt von der 1:6-Pleite in Kelbra zeigte sich die Elf von Edelweiß Arnstedt am Sonnabend. Im zweiten Kreisderby der Landesliga Süd in Serie glückte den Arnstedtern ein 5:3-Erfolg über den MSV Eisleben. Die angepeilte Wiedergutmachung nach dem Kelbra-Desaster ist also geglückt.