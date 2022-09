E-Bike-Ladestationen in Helbra und Benndorf gehen in Betrieb

An zwei Standorten in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra sind E-Bike-Ladestationen in Betrieb gegangen. Dies konnte mit Hilfe von Fördermitteln realisiert werden.

Helbra/MZ - Zwei neue E-Bike Ladestationen sind in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra in Betrieb gegangen. Nach Informationen von Klimaschutzmanager Harald Henke befinden sie sich an der Servicestation/Imbiss von Bad Anna sowie im Hof der Gewerke in Benndorf.