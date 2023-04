An der Kreuzung Karl-Fischer-Straße / Steinkopfstraße kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Eisleben/MZ - An der Kreuzung Karl-Fischer-Straße / Steinkopfstraße in der Eisleber Innenstadt kam es am Freitag gegen 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Laut den Schilderungen der Polizei waren dort ein Pkw Audi und ein Ford zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte offenbar der Audifahrer dem Ford die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenprall der beiden Fahrzeuge lösten in beiden Autos die Airbags aus, wodurch die Insassen leicht verletzt wurden. Insgesamt drei Personen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden bezifferte ein Polizeisprecher mit rund 22.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden