Drei Fahrzeuge waren in den Unfall auf der Landesstraße 151 zwischen Wimmelburg und Blankenheim verwickelt.

Blankenheim/Wimmelburg/MZ - Die Ursache des tragischen Unfalls auf der L 151 zwischen Wimmelburg und Blankenheim, bei dem am Dienstag drei Menschen starben, ist nach Polizeiangaben wieder völlig offen. „Es haben sich Zeugen gemeldet und im Laufe der Ermittlungen neue Hinweise ergeben, so dass der Auslöser des Geschehens ungeklärt ist.“ Das sagte Steffi Schwan, die Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz, am Freitag.

Drei Tote bei schwerem Unfall

Zuvor war die Polizei davon ausgegangen, dass ein 83-Jähriger, der Richtung Blankenheim fuhr, mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten war, und dort erst mit einem Opel Astra und dann mit einem Hyundai kollidierte.

Die Insassen des Hyundai, drei Frauen im Alter von 61 und 82 Jahren, überlebten den Unfall nicht. Der 83-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klink nach Halle geflogen, wo er behandelt wird. Der Opel-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Genauen Aufschluss über die Unfallursache erhoffen sich die Ermittler nun von einem Gutachten der Sachverständigenorganisation Dekra, das die hallesche Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hat. Bis dessen Ergebnisse vorliegen, werde es aber einige Zeit dauern, hieß es. Die Fahrzeuge, die an dem Unfall beteiligt waren, sind beschlagnahmt.

›› Weitere Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 03475/67 02 93