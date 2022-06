Dreckschweinfest: Pfingsten im Mansfelder Land - es wurde wieder dreckig

Dreckschweinfeste, Wasserrutschen, Maiensetzen und Eiersuse: Hunderte Besucher haben am Pfingstwochenende ihren Spaß.

Mansfelder Grund - Der Höhepunkt der Pfingstfeierlichkeiten im Landkreis findet traditionsgemäß immer am Montag statt. Denn dann stehen die Dreckschweinfeste an. Hunderte Gäste waren auf einer Landpartie über Feldwege bis hin zum Festplatz der Pfingstgesellschaft am Waldrand unterwegs.