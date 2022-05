Dramatische Schäden - Sanierung der Andreaskirche dauert länger

Derzeit arbeiten die Maler an den Gewölben der Andreaskirche, hier André Zschoch von der Spezialfirma Team Rothe aus Hartha (Sachsen).

Eisleben/MZ - Die Sanierung der Eisleber St. Andreaskirche ist ein wichtiges Stück vorangekommen. „Die Gewölbe sind jetzt statisch instandgesetzt“, sagte Jan Schwesinger vom Architekturbüro cuboidoo in Halle, der das Projekt leitet. Risse in den Gewölben seien verfüllt, Fehlstellen an den Rippen ergänzt worden.