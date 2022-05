Diskussion in Eisleben um die Zukunft des Einbaumes im Stadtarchiv

Eisleben/MZ - Der historische Einbaum aus dem Salzigen See sollte vorerst an seinem jetzigen Standort - dem Stadtarchiv am Andreaskirchplatz - verbleiben. Das ist das Fazit eines Vor-Ort-Termins des Stadtentwicklungsausschusses. Eine Verlagerung sei nicht sinnvoll, so lange es keine vernünftige Idee gebe, wo und wie das Exponat künftig präsentiert werden solle, so Ausschussvorsitzender Andreas Gräbe (CDU/FDP-Fraktion). „Es gibt erst mal keine Alternative zu dem jetzigen Standort.“

