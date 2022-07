Finanzamt erhält viele Anfragen Digitale Abgabe der Erklärung zur Grundsteuerreform stellt ältere Menschen in MSH vor Probleme

Die Grundsteuerreform bereitet den Bürgern teils große Probleme, denn die Abgabe in Papierform ist nur in Ausnahmefällen möglich. Was ihnen das Finanzamt Eisleben rät.