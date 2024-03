Dieseldiebe schlagen wieder auf dem Gewerbegebiet in Rothenschirmbach zu

Rothenschirmbach/MZ. - Erneut haben Dieseldiebe die Gelegenheit genutzt, um an der Baustelle am Gewerbegebiet Rothenschirmbach Diesel aus Baumaschinen abzuzapfen. In der Nacht zu Mittwoch haben die Unbekannten mehrere Hundert Liter aus zwei Baggern im Wert von rund 800 Euro entwendet.

Die Polizei konnte vor Ort Spuren sichern und hat die Ermittlungen aufgenommen. Erst am vergangenen Wochenende waren hier bereits 600 Liter aus vier Baumaschinen abgezapft worden.