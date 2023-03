Die nächste Sitzung des Kreisseniorenrats (KSR) Mansfeld-Südharz findet am 27. März in Stolberg statt.

Nebenbei ein Ausflug in die Geschichte

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ - Aktuelle und historische Themen stehen in der nächsten Sitzung des Kreisseniorenrats (KSR) Mansfeld-Südharz einträchtig auf der Tagesordnung nebeneinander. Im historischen Ratssaal der Europastadt Stolberg wird die KSR-Vorsitzende Karina Kaiser am kommenden Montag, 27. März, über die aktuellen Vorhaben des Seniorenrats berichten, wie die Neuauflage des Seniorenwegweisers, der in diesem Jahr neu erarbeitet wird.