Diese Schäden hat der Starkregen in Eisleben angerichtet

Am Mittwochvormittag schlängelten sich in der Eisleber Klosterstraße viele Schläuche aus den Kellern in Richtung Kanalisation.

Eisleben/MZ - Seit rund 20 Jahren hat die Eisleber Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) ihren Sitz am Schloßplatz. Dass in den Kellerräumen der beiden Verwaltungsgebäude das Wasser zehn Zentimeter hoch steht - „das hatten wir noch nie“, sagt Geschäftsführer Marc Reichardt. Nach dem Starkregen in der Nacht zu Mittwoch über der Lutherstadt war das Grundwasser heftig angestiegen, was vor allem am Schloßplatz und in der Klosterstraße zu überfluteten Kellern führte. Was die Wobau-Gebäude betrifft, würden sich die Schäden zum Glück aber in Grenzen halten, so Reichardt.