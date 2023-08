Diese Probleme beschäftigen die Senioren in Eisleben

Ministerin Petra Grimm-Benne (schwarz-weißes T-Shirt) zu Gast beim Stadtseniorenrat in Eisleben. Veranstaltungsort war die Malzscheune.

Eisleben/MZ - Mehr als 40 Senioren saßen am Donnerstagvormittag in der Eisleber Malzscheune. Alles Mitglieder des Stadtseniorenrats der Lutherstadt. Zu Besuch bei den Rentnern in dem restaurierten historischen Gebäude war die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, Petra Grimm-Benne (SPD). „Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind“, eröffnete Wilfried Riß, Vorsitzender des Stadtseniorenrats, die Veranstaltung.