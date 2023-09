Tag des offenen Denkmals Diese historische Bauten, Kirchen, Schlösser und Burgen im Mansfelder Land öffnen ihre Pforten

Das Schloss Henriette in Helmsdorf, das Klosterschloss in Klosterrode, das Sonnenschloss in Walbeck und viele mehr öffnen am Tag des offenen Denkmals ihre Türen und geben den Besuchern mit Führungen und Vorträgen einen Blick hinter die Kulissen.