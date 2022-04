Diebstahl, Bedrohung und Körperverletzung: 21-Jähriger vor Gericht

Halle/Eisleben - Raub, Diebstahl, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Bedrohung - das sind einige der Anklagepunkte in einem Prozess, der am Montag am Landgericht Halle eröffnet worden ist. Eine Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Detlev Bortfeldt verhandelt gegen einen 21-jährigen Somalier, der im Zeitraum 2019/2020 zahlreiche Taten in Eisleben, Sangerhausen und Hettstedt begangen haben soll. Wie Bortfeldt sagte, sei der Angeklagte laut dem vorläufigen Gutachten möglicherweise wegen einer schweren psychischen Erkrankung schuldunfähig. Statt einer Freiheitsstrafe würde dann die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung in Betracht kommen. Der Angeklagte ist derzeit bereits im Maßregelvollzug Uchtspringe untergebracht.