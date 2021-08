Die neuen Dachschindeln der Polleber Kirche tragen interessante Botschaften

Polleben/MZ - „Ich wünsche mir, dass Polleben weiterhin von Kriegen verschont bleibt.“ Dies sei einer der Wünsche gewesen, die am Sonntag mit Edding auf eine Dachschindel geschrieben wurden, erzählt Antje Ehnert vom Kirchbauverein Polleben. Oder man habe Verstorbene mit ein paar Zeilen in den Schiefersteinen bedacht.

Hintergrund: Nachdem man bei den Renovierungsarbeiten der Stephanuskirche eine Inschrift auf einer Ziegel aus dem Jahr 1955 entdeckt hatte, kam der Verein auf die Idee, auch in das neue Dach Grüße an die Zukunft zu schreiben. Deswegen waren am Sonntag alle Interessierten eingeladen sich zu verewigen: „Wir sind überwältig von der Resonanz der Aktion - 140 Dachschindeln haben wir gegen eine Spende zum Beschriften abgeben dürfen“, so Ehnert. Insgesamt konnten so für die weitere Renovierung des Gotteshauses über 3.000 Euro gesammelt werden. „In der Spendenkiste lagen wirklich nur Scheine, kein Kleingeld“, freut sich Antje Ehnert.

Neueindeckung des Kirchendaches beginnt

Und auch Pfarrerin Anna Maria Binder äußert sich beeindruckt über die Aktion am Wochenende: „Die Polleber haben das alles alleine organisiert und die Kirche auch schön mit Blumen geschmückt“. Es sei toll zu sehen, wie sich die Dorfbewohner für den Erhalt ihrer Kirche bemühen, so die Pfarrerin. „Wir hoffen, dass das Dach mindestens 80 Jahre hält. Und dann sieht die Welt bestimmt ganz anders aus“, glaubt die Vorsitzende der Fördergemeinschaft zu Entwicklung der Dorfkirche in Polleben, Antje Ehnert.

Bereits in gut zwei Wochen soll die Neueindeckung des Daches beginnen. Die Zimmermänner hätten ihre Renovierungsarbeiten bereits abgeschlossen. Und nun käme das Dach an die Reihe. Das dürfe auch nicht mehr allzu lange warten, schließlich würde es bald kälter, so Ehnert.