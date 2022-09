Die Mansfelder Bergleute und ihre spezielle Sprache

Sein Wissen über den Bergbau hat sich Thomas Wäsche (51) über die Jahre selbst erarbeitet. Der gebürtige Wolferöder, der seit langem in Eisleben lebt, hat Elektroinstallateur gelernt und später noch eine Ausbildung zum Informatikkaufmann absolviert. Über Tätigkeiten in der Stadtsanierung und bei archäologischen Grabungen fand er Interesse am Mansfelder Bergbau. Seit 2012 arbeitet er im Erlebniszentrum Bergbau Wettelrode. Zunächst als Gästeführer, seit 2017 als Mitarbeiter und seit 2020 als Leiter.

(Foto: Frank Schedwill)