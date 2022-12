Die Förderzusage vom Land Sachsen-Anhalt liegt jetzt vor

Im nächsten Jahr geht es los: Für mehr als zehn Millionen Euro wird ein neues , modernes Förderzentrum in der Lutherstadt Eisleben gebaut.

Blick auf die derzeitigen Gebäude der Pestalozzischule in Eisleben.

Eisleben/MZ - Jetzt geht es bald los: Die Bauarbeiten am Förderzentrum Mansfeld-Südharz, der Pestalozzi-Schule in der Lutherstadt Eisleben, rücken in greifbare Nähe. Die entsprechende Förderzusage des Landes Sachsen-Anhalt bis zum Jahr 2026 liegt inzwischen beim Landkreis Mansfeld-Südharz vor.