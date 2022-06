Die ersten Corona-Lockerungen: Welche Bilanz die Eisleber Händler ziehen

Eisleben - „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder für die Kunden da sein können“, sagt Petra Gregors. Sie leitet die Filiale des ABC-Schuhcenters im Eisleber Einkaufspark 3E. Am Dienstagvormittag herrscht hier nach monatelanger Schließung fast wieder so etwas wie Normalbetrieb. Die Kunden müssen lediglich ihre Kontaktdaten hinterlassen, und es dürfen nur höchstens neun Leute gleichzeitig einkaufen. Das sind freilich vergleichsweise harmlose Vorgaben. „Am Freitag und Samstag hatten wir noch mit Testpflicht und Terminvergabe geöffnet“, sagt Gregors. Es sei aber sehr schleppend gelaufen. „Vor allem die Testpflicht hat wohl doch viele Kunden abgehalten.“ Obwohl es neuerdings sogar direkt gegenüber in der Passage eine Corona-Schnellteststation gebe. Die am Wochenende auch sehr gut ausgelastet war, wie ein Mitarbeiter sagt. „Wir hatten mehr als 250 Tests am Tag.“

Spontane Einkaufsbummel in Mansfeld-Südharz möglich

„Ich bin froh, dass hier wieder geöffnet ist“, sagt Bernd Vogt aus Helbra. Er und seine Frau haben sich im ABC-Schuhcenter neue Hausschuhe ausgesucht. „Das war dringend nötig“, so Vogt. Er kaufe einfach lieber im Geschäft ein, als im Internet. Der persönliche Kontakt zu den Kunden hat natürlich auch Filialleiterin Gregors gefehlt. Sie hofft, dass nun wieder ein Stück Normalität einzieht. Und dass sich das Wetter noch etwas bessert. Denn sonst komme das Sommergeschäft nicht in Gang. „Unser Lager ist gut gefüllt“, so Gregors.

Laut Landesverordnung ist in Mansfeld-Südharz seit Dienstag das Einkaufen ohne Test und Termin möglich, weil die Corona-Inzidenz stabil unter 100 liegt. Und die neue Regelung sorgt tatsächlich dafür, dass das 3E bereits deutlich belebter ist, als in den vergangenen Wochen. Zu einem spontanen Einkaufsbummel sind auch Julia Dittrich und ihre Tochter Lena aus Hedersleben gestartet. „Wir schauen ein bisschen nach Sommersachen“, sagt Julia Dittrich im Modecenter AWG. „Wir freuen uns, dass das wieder möglich ist.“ Das sei doch etwas anderes als das bisherige Terminshopping. „Wir haben uns heute Morgen extra noch einmal im Internet informiert, was jetzt gilt.“ Geöffnet hat das AWG-Modecenter aktuell montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr.

Auch im Technik-Fachmarkt „Euronics XXL“ ist das Geschäft am Dienstag gut angelaufen, wie Filialleiter Fabian Jauk berichtet. Während der coronabedingten Schließung hat „Euronics“ das sogenannte „Click & Collect“ praktiziert. Das heißt, dass die Kunden telefonisch oder online bestellen und die Ware dann am Geschäft abholen konnten. „Das wurde auch gut angenommen“, so Jauk. „Aber es ist ja natürlich viel schöner, wenn wir die Kunden persönlich beraten können.“ Leider habe es am Freitag und Samstag, als noch Test und Termin vorgeschrieben waren, „viele negative Kommentare von Kunden“ gegeben. „Dabei konnten wir ja auch nichts für die Regelung.“

Irritation bei den Kunden über die aktuellen Corona-Regeln

Lars Müller, Inhaber von „Sportfashion“ am Eisleber Markt, begrüßt natürlich die Lockerungen, die am Dienstag in Kraft getreten sind. Er hat allerdings festgestellt, dass viele Kunden verunsichert sind, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. „Ich habe selbst im Internet nach Informationen gesucht und einfach nichts gefunden“, so Müller. Er würde sich deshalb wünschen, dass das Land oder die Stadt die jeweils geltenden Regelungen klarer kommuniziert. So hätten manche Kunden am Dienstag nicht gewusst, dass ein negatives Testergebnis oder eine Impfung nicht mehr notwendig seien. Abgesehen davon, hofft er natürlich, dass das Geschäft nun wieder anläuft. „Wir haben es extrem gemerkt, dass kein Vereinssport möglich war, die Bäder geschlossen waren und viele Leute keinen Urlaub machen konnten.“ Mehr gefragt als früher seien in Corona-Zeiten dafür Wander- und Outdoor-Ausstattung.

„Ich hatte mich vorher über die Regelung informiert“, sagt Kerstin Hanke aus Oberrißdorf. Die MZ-Zustellerin nutzt den Dienstagvormittag, um bei „Sportfashion“ mehrere Jogginghosen und T-Shirts zu kaufen. „Ich bin froh, dass der Laden wieder geöffnet ist. Hier gibt es wirklich Qualität.“ Im Internet einzukaufen, sei für sie keine Alternative. „Davon habe ich keine Ahnung“, so Hanke. „Das muss mein Sohn für mich machen.“ (mz)

Inzidenz in Mansfeld-Südharz sinkt auf 52,6

In Mansfeld-Südharz sind über das Pfingstwochenende insgesamt 17?Menschen positiv auf das Coronavirus SarsCoV2 getestet worden, davon sechs am Samstag, einer am Sonntag und zehn am Montag, teilt das Sozialministerium des Landes mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag mit Stand von Dienstag, 3.12 Uhr, bei 52,6.

Die Zahl der aktuell beim Gesundheitsamt geführten Fälle, die als ansteckend gelten, ist in Sangerhausen mittlerweile auf 20 gesunken. Auch in Eisleben, das sich zuletzt zum Hotspot des Landkreises entwickelt hatte, ist die Zahl gesunken. Dort führt das Gesundheitsamt aktuell noch 65 Fälle. Für Hettstedt werden 18 Fälle genannt, für die Orte der Verbandsgemeinde Goldene Aue 35.

Das lmpfzentrum in Sangerhausen war am Pfingstmontag geschlossen, das Ministerium weist für diesen Tag für den Landkreis keine neuen Erstimpfungen aus. Im Burgenlandkreis wurden am gleichen Tag 655 Menschen das erste Mal geimpft, im Saalekreis waren es 582. In Halle, Magdeburg und Dessau hat es allerdings am Montag auch keine Impfungen gegeben. In Mansfeld-Südharz waren bis Dienstag laut Sozialministerium 48.687 Menschen zum ersten Mal geimpft. Die zweite Impfung hatten 18.313 Leute erhalten. (pom)