Röblingen/MZ. - Gut, dass er das noch einmal ausdrücklich gesagt hat. „Das ist keine Wahlkampfveranstaltung“, betonte Robert Farle. Denn genau dieser Gedanke liegt natürlich nahe, wenn ein Bundestagsabgeordneter, der auch wieder kandidieren will, zu einem „weihnachtlichen Diäten-Gewinnspiel“ einlädt. So wie bereits eine Woche zuvor in Teutschenthal (Saalekreis) verloste Farle am Samstag in Röblingen sechs mal 1.000 Euro unter den circa 70 bis 80 Besucherinnen und Besuchern.

