Das Reinhard-Lakomy-Ensemble gab jetzt ein Gastspiel am Eisleber Theater und beantwortete unter anderem die Frage, was denn ein Mimmelitt ist.

Das Reinhard-Lakomy-Ensemble gastierte mit „Der Traumzauberbaum und Mimmelitt“ am Theater in Eisleben.

Eisleben/MZ - Was um alles in der Welt ist ein „Mimmelitt“? Für manchen Erwachsenen die wohl schwierigste Frage der Welt. Für die jüngsten Theaterbesucher dagegen ein ganz klarer Fall. So zeigte es sich jedenfalls am Ostersamstag im ausverkauften Großen Saal des Eisleber Theaters. Denn zu Gast war das Reinhard-Lakomy-Ensemble mit „Der Traumzauberbaum und Mimmelitt“ und seinen berühmten Geschichtenliedern.