Der Osterhase aus Osterhausen bekommt Unterstützung aus Hessen

Sandra Renkenberger kam der Liebe wegen aus Hessen nach Sachsen-Anhalt. Sie lebt jetzt in Querfurt, betreut Kniprse in Osterhausen und managt den Social-Media-Auftritt des Osterhasen.

Sandra Renkenberger mit einem Arm voller Knirpse aus der Kita in Osterhausen. Sie ist aus Hessen in die Region gekommen und fühlt sich jetzt hier Zuhause.

Osterhausen/MZ - Die ersten Briefe hat der Osterhäuser Osterhase in diesem Jahr bereits aus dem Postkasten gefischt. Der kleine Noah aus Hagen war der erste Briefschreiber. In jedem Jahr kommen hunderte Briefe und Karten aus aller Welt im Osterhasenpostamt unter der Adresse der Kita „Gänseblümchen“ an. Und seit neustem können die Fans des Osterhasen alle Neuigkeiten rund um das Langohr auch auf dessen Facebook-Auftritt nachlesen.