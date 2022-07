Der mit dem Licht malt

Eisleben/MZ - „Ich male mit Licht“, so beschreibt Ingmar Scheffler seine Arbeit. Der 52-jährige Sachse arbeitet als Beleuchter am Theater in Eisleben. Und das bereits seit 2012. Damals wechselte er vom Schauspiel Leipzig in das Theater in der Lutherstadt und ist hier dafür zuständig, dass das Licht genau im richtigen Moment die richtige Figur in Szene setzt. Er verbirgt im Schatten, was in dem Moment im Schatten bleiben muss, und sorgt für die Stimmung auf der Bühne. „Ich habe meine Arbeit dann gut gemacht, wenn niemandem meine Arbeit auffällt und niemand sich Gedanken über das Licht macht, weil alles zueinander passt“, sagt Scheffler.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<