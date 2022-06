Der Kampf um einen Termin: 80-jährige Eisleberin in 20 Augenarztpraxen abgewiesen

Eisleben/MZ - Es war eine große Anzeige in der Zeitung, die bei Helga Traeger das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen brachte. „Das Recht auf Augenlicht“ lautete die Überschrift eines Beitrags zum Welttag des Sehens. „Ich war empört, als ich das gelesen habe“, sagt die Eisleberin im Gespräch mit der MZ. Denn um ihr Recht auf gutes Sehen habe sie in den vergangenen Wochen schwer kämpfen müssen, so die 80-Jährige, die bei der Suche nach einem Augenarzt fast verzweifelt ist. „Ich habe mich in 20 Praxen persönlich oder telefonisch gemeldet. Überall hieß es: Wir nehmen keine neuen Patienten an.“