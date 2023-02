Personalkosten als größter Posten Der Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen in Eisleben plant für 2023 und 2024 ausgeglichenen Haushalt

Der Eigenbetrieb betreibt sechs Kindertagesstätten in Eisleben, Volkstedt und Wolferode sowie vier Horte an den Eisleber Grundschulen. Für eine Diskussion in der Sitzung des Betriebsausschusses sorgten die hohen Personalkosten.