Im September soll in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Welche Kandidaten jetzt bereits bekannt sind.

Der Amtsinhaber Jürgen Ludwig tritt nicht erneut an

Blick auf die Verwaltung in Röblingen. Dort hat der Bürgermeister des Seegebiets Mansfelder Land seinen Amtssitz.

Röblingen/MZ - Im Seegebiet Mansfelder Land wird in diesem Jahr gewählt. Im Gespräch ist der 10. September. Eine mögliche Stichwahl würde am 24. September stattfinden. Bestätigen muss das aber noch der Gemeinderat, der am 28. März tagt.