Der Abriss des Bergbaukrankenhauses ist ins Stocken geraten

Bergbaukrankehaus in der Lutherstadt soll weichen: Warum der Auftrag nun an eine neue Firma vergeben.

Eisleben/MZ/JM - Der Abriss des ehemaligen Bergbaukrankenhauses an der Kasseler Straße in Eisleben ist erneut in Stocken geraten. Derzeit ruhen die Arbeiten auf dem Gelände. Wie Investorensprecher Thomas Krüger auf MZ-Anfrage sagte, habe es Probleme mit der Abbruchfirma gegeben. „Wir sind gerade dabei, mit Unternehmen aus der Region zu sprechen“, so Krüger. Er gehe davon aus, dass der Auftrag demnächst neu vergeben und die Arbeiten fortgesetzt werden können. „Insgesamt werden wir keine größere Verzögerung haben. Wir sind schon ganz gut vorangekommen.“