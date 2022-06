Datingshow „M.O.M“: Kann Kandidat Dustin bei Lisa-Marie Sauer punkten?

Burgsdorf - Wie weit sie am Ende wirklich geht, das will Lisa-Marie Sauer aus Burgsdorf natürlich nicht verraten. „Ich würde im Fernsehen nie mehr machen als zu küssen“, sagt die 26-Jährige und zögert kurz. „...dem bin ich treu geblieben!“ Dabei geht es zweifellos hoch her in der Datingshow „M.O.M“, an der Lisa-Marie nun teilnimmt: Flirts, Intrigen, Zickereien, Machosprüche - das Publikum soll sich ja schließlich bestens unterhalten fühlen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<