Fünf Tage im Zeichen der Diversität Das sind die Aktionen zur Interkulturellen Woche in Mansfeld-Südharz

Seit 2008 beteiligt sich der Landkreis Mansfeld-Südharz an der Interkulturellen Woche. Auch in diesem Jahr gibt es vom 25. bis zum 29. September zahlreiche Aktionen in Eisleben und Sangerhausen.