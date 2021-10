Das Museum „Luthers Sterbehaus“ wird in den Herbstferien zum Musikstudio

In den Herbstferien ging es in Luthers Sterbehaus rhythmisch zu. Jugendliche durften sich an elektronischen Bässen versuchen. Was hinter dem Projekt steckt.

Mit allerhand Technik arbeiten neun Jugendliche in dem Workshop zu elektronischer Musik in Luthers Sterbehaus.

Eisleben/MZ - Mit Kopfhörern auf den Ohren rappt der zwölfjährige Emil in das Mikrofon und klingt dabei schon wie ein echter Profi. Aber wir befinden uns nicht in einem professionellen Tonstudio, sondern in einem Museum. Genauer gesagt in Luthers Sterbehaus. In den Herbstferien ist die Gedenkstätte nämlich Gastgeber eines Workshops zu elektronischer Musik.

Erste Aufgabe am Montag: Rausgehen und Geräusche aus der Natur auf Tonband aufnehmen

Neun Jugendliche versuchen sich an den spannenden Computerprogrammen, mit denen sie selbst gesungene oder eingefangene Töne bearbeiten und rhythmisch mit Bässen unterlegen können. Ziel des Workshops ist es, die verschiedenen Apps kennenzulernen und elektronische Musik zu komponieren.

Mia Sophie und Leonie komponieren Musik auf dem Tablet. (Foto: Maik Schumann)

Erste Aufgabe am Montag: Rausgehen und Geräusche aus der Natur auf Tonband aufnehmen. Neben dem kreativen Aspekt soll die Projektwoche den Jugendlichen nämlich auch die Heimat näher bringen. „Gerade in ländlicheren Regionen fehlt es oft an technischen Möglichkeiten für die Jugendlichen. Deswegen kommt das Radio zu den Kindern“, sagt Laura Pelizzari vom Offenen Kanal Wettin. Sie leitet gemeinsam mit Kathrin Meukow von der Stiftung Luthergedenkstätten das Projekt „Die Sprache der Musik“. Man zeige den Jugendlichen auch bewusst kostenfreie Programme, damit sie auch Zuhause weiter kreativ arbeiten können, so Pelizzari. Kooperationspartner sei auch das „Nest“, das Jugend- und Medienzentrum Wettin.

Eine virtuelle Simulation am DJ-Pult hatte Laura Pelizzari im Gepäck

Und die Ergebnisse können sich sehen und hören lassen: „Wir haben schon einen kleinen Film produziert und Emil hat sogar seinen eigenen Song aufgenommen“, sagt die zehnjährige Leonie Wischalla. Sie finde es cool, dass man neben eigenen Sounds auch lernt, Videos zu schneiden. Leonie: „Ich habe ganz viele Bilder und Videos von meinen Katzen auf dem Handy und finde es super, daraus einen eigenen Film zu machen.“ Sie sei froh, dass ihre Mutter sie für den einwöchigen Kurs angemeldet habe. Auch ihre Sitznachbarin komponiert fleißig auf dem Tablet Musik. „Ich lerne seit drei Monaten Keyboard zu spielen. Und mag Musik sehr“, so die zwölfjährige Mia Sophie Hauner.

Und es standen noch andere Höhepunkte auf dem Plan. Eine virtuelle Simulation am DJ-Pult hatte Laura Pelizzari im Gepäck. Mit einer Virtual-Reality-Brille und Fernbedienungen für die linke und rechte Hand konnten die Jugendlichen in die Welt der elektronischen Bässe abtauchen und einen DJ-Auftritt simulieren. „Darauf freue ich mich am meisten“, so Leonie.

Die produzierten Musikclips und Videos bekommen die Jugendlichen nach dem Workshop mit nach Hause. „Vielleicht veröffentlichen wir auch ein paar auf dem Youtube-Kanal vom Offenen Sender Wettin“, so Pelizzari.

Moritz Lange vom Verein Nest Wettin beim Produzieren. (Foto: Maik Schumann)

Seit einem Jahr gibt es die Ausstellung in der zweiten Etage des Museums

Dass es in Luthers Sterbehaus musikalisch zugeht, sei aber nichts Neues: „Unser Poetry Slam letzte Woche hat bereits gezeigt, wie viele Jugendliche Musik als Sprachrohr für kritische Themen nutzen“, sagt Kathrin Meukow. Der Poetry Slam und die Projektwoche in den Herbstferien seien im Rahmen der Mitmachausstellung „Raus mit der Sprache!“ entstanden. Bei dem Projekt sollen sich Jugendliche mit Sprache auseinandersetzen und dabei den eigenen Sprachgebrauch hinterfragen. Musik sei für viele Jugendliche ein wichtiges Ventil, so Meukow. „Man hat beim Poetry Slam gemerkt, dass manche die Themen, die ihnen am Herzen liegen, über Lieder ausgedrückt haben“, so die Mitarbeiterin der Stiftung Luthergedenkstätten.

Seit einem Jahr gibt es die Ausstellung in der zweiten Etage des Museums. „Nach dem langen Winter, in dem durch Corona viele Projekte ins Wasser gefallen sind, freuen wir uns, dass es jetzt richtig losgeht“, so Meukow weiter. Denn es soll nicht die letzte rhythmische Veranstaltung gewesen sein. Im Februar sei noch eine Aktion für Erwachsene geplant, in deren Rahmen ein Bilderbuch entstehen soll. Insgesamt läuft das Projekt zwei Jahre.