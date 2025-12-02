weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Offener Brief an Helios-Klinikum Eisleben: „Das ist zynisch und entwürdigend" - Pflegekräfte in Eisleben packen aus

Sie lieben den Patientenkontakt, das Medizinische, die Sorge um die Erkrankten. Trotzdem berichten Pflegekräfte aus dem Krankenhaus Eisleben von massivem Frust.

Von Armin Himmelrath und Joel Stubert 02.12.2025, 18:30
Eine Pflegekraft bereitet Tabletten für die Patienten vor.
Eine Pflegekraft bereitet Tabletten für die Patienten vor. (Foto: Fischer/Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz)

Eisleben/MZ - Es gibt ein Schlagwort, das manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Helios-Klinikum in Eisleben wütend macht: „Skill Mix“. So wird das bezeichnet, was die Pflegekräfte bereits in einem offenen Brief thematisiert hatten: dass sie - neben der eigentlichen Pflege - immer wieder zusätzliche Tätigkeiten wie Bettenreinigung oder das Ausräumen von Belieferungskisten erledigen müssen. Und das alles bei ohnehin hoher Arbeitsbelastung.