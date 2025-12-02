Sie lieben den Patientenkontakt, das Medizinische, die Sorge um die Erkrankten. Trotzdem berichten Pflegekräfte aus dem Krankenhaus Eisleben von massivem Frust.

„Das ist zynisch und entwürdigend“ - Pflegekräfte in Eisleben packen aus

Eisleben/MZ - Es gibt ein Schlagwort, das manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Helios-Klinikum in Eisleben wütend macht: „Skill Mix“. So wird das bezeichnet, was die Pflegekräfte bereits in einem offenen Brief thematisiert hatten: dass sie - neben der eigentlichen Pflege - immer wieder zusätzliche Tätigkeiten wie Bettenreinigung oder das Ausräumen von Belieferungskisten erledigen müssen. Und das alles bei ohnehin hoher Arbeitsbelastung.