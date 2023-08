Katharina Gladow wird in Eisleben als Theaterpädagogin das Klassenzimmerstück begleiten. Wie sie zu dem Berufsfeld gekommen ist und was sie nach Eisleben verschlagen hat.

Das ist die neue Theaterpädagogin am Eisleber Theater

Kultur in Mansfeld-Südharz

Katharina Gladow arbeitet jetzt als Theaterpädagogin in Eisleben.

Eisleben/MZ - Ihr erster Auftritt am Eisleber Theater steht für Katharina Gladow unmittelbar bevor. Wobei Auftritt nur im übertragenen Sinn gemeint ist. Denn die 25-Jährige ist keine Schauspielerin, sondern hat hier als Theaterpädagogin angefangen. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ulrike Lenz wird sie am Donnerstag, 25. August, ab 16 Uhr das Casting für die beiden Nachwuchsclubs am Theater betreuen.