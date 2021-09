Das erwartet die Besucher zum Oktoberspektakel auf dem Eisleber Wiesengelände

Eisleben/MZ - Es scheint fast alles startklar zu sein: Die Fahrgeschäfte und Imbissstände sind aufgebaut, hier und da wird noch ein bisschen geschraubt, hergerichtet und geputzt. Hektik herrscht am Mittwochvormittag jedenfalls nicht auf dem Eisleber Wiesengelände, wo am Freitag, 1. Oktober, 14 Uhr, das „Oktoberspektakel 2.0“ eröffnet wird. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr haben die beiden Schausteller Arian Lorenzo und Nico Fleischmann aus Wolferode erneut in Privatinitiative einen sogenannten „Pop-Up-Park“, einen temporären Freizeitpark, organisiert. Als kleinen Ersatz für den Wiesenmarkt, der aufgrund der Corona-Verordnung des Landes auch in diesem Jahr abgesagt werden musste. Das 500-jährige Jubiläum der Wiese soll im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Fahrgeschäfte und Spaß auf 20.000 Quadratmetern

„Die Vorbereitungen laufen gut“, so Arian Lorenzo zur MZ. „Wir sind noch in letzten Abstimmungen mit den Behörden.“ Lief das erste Oktoberspektakel noch über zwei Wochenenden, sind es diesmal sogar drei: Bis zum 17. Oktober laden die Schausteller und Gastronomen ein. Auch das Festgelände ist deutlich größer: Statt 10.000 sind es nun rund 20.000 Quadratmeter. Dass die Veranstalter für die rund 60 Standplätze Hunderte Bewerbungen bekommen haben, ist in den schwierigen Corona-Zeiten natürlich kein Wunder. „Wir sitzen ja alle im selben Boot“, sagt Lorenzo.

Zu den besonderen Attraktionen gehören zwei Fahrgeschäfte aus Holland: „Aeronaut“ und „Infinity“, beide betrieben von Joep Hoefnagels. Der „Aeronaut“ ist mit 80 Metern das höchste Kettenkarussell der Welt. „Es ist 2019 in Österreich gebaut worden“, sagt Tobias Glas, Mitarbeiter der Firma Hoefnagels. Wegen Corona habe der „Aeronaut“ erst auf wenigen Plätzen gestanden. Insgesamt gebe es nur vier dieser Fahrgeschäfte. „Unseres ist mit seiner Dekoration und dem großen Podium besonders schön“, so Glas. Angeliefert wird der „Aeronaut“ auf neun Transportern. Dank einer speziellen Vorschubtechnik sei für den Aufbau kein riesiger Kran mehr notwendig. Sogar ganz ohne Kran kann „Infinity“, mit 65 Metern Überschlag das höchste Loopingkarussell der Welt, aufgebaut werden. Dieses Fahrgeschäft habe der Inhaber bei einer holländischen Firma nach eigenen Vorstellungen bauen lassen. „Es ist einmalig“, so Glas.

Loreen Friedrich brutzelt schon mal in ihrer „Schlemmerhütte“. (Foto: Jürgen Lukaschek)

55 Meter hohes Riesenrad aus München

Mit einem circa 55 Meter hohen Riesenrad ist die Firma Willenborg aus München dabei. Willenborg steht auch auf dem Oktoberfest mit einem Riesenrad. Zu den weiteren Attraktionen gehört der „Robotix“, ein neues Rundfahrgeschäft mit Überschlag, die Klassiker „Jaguar“ und „Petersburger Schlittenfahrt“ sowie die Familienachterbahn „Nessi“. Die Veranstalter sind mit ihrem 1956 gebauten Kult-Kettenkarussell, bekannt aus dem Defa-Film „Alfons Zitterbacke“, vertreten.

Gleich fünf Geschäfte hat Enrico Friedrich aus dem Spreewald aufgebaut, unter anderem einen Autoscooter, den „Break Dance“, die Rutsche „Toon Slide“ und die „Schlemmerhütte“. „Wir sind schon im vorigen Jahr beim Oktoberspektakel dabei gewesen“, so Loreen Friedrich, die Frau des Inhabers. „Wir waren sehr zufrieden.“ Der Familienbetrieb in sechster Generation hat wie alle Schausteller eine schwierige Zeit hinter sich. „Anderthalb Jahre Stillstand und immer neue Corona-Regeln - das zehrt an den Nerven“, so Friedrich. Gut funktioniert habe immerhin die staatliche Unterstützung. „Darüber sind wir sehr froh gewesen.“

Mit ihrem lustigen Kugelstechen „Fortuna“ sind Jan und Franziska Vorwieger aus Hannover angereist. „Wir sind das erste Mal nach Corona damit unterwegs“, so Franziska Vorwieger, die aus einer alten Leipziger Schaustellerfamilie stammt. Über ihre Schwester, die in Eisleben wohnt und das „Knusperhäuschen“ betreibt, hat sie vom Oktoberspektakel erfahren. „Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen.“

Franziska Vorwieger bereitet die Gewinne für das Kugelstechen vor. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Wiesengelände ist eingezäunt

Aufgrund der Corona-Regeln ist das Festgelände eingezäunt, so dass die Zahl der Besucher kontrolliert werden kann. Zutritt erhalten nur Getestete, Geimpfte oder Genesene (gilt ab 18 Jahre). Vor Ort wird es eine Teststation geben. Um die Sicherheitskosten tragen zu können, wird ein Euro Eintritt genommen (ab 14 Jahre).