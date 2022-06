Das Eisleber Theater lädt zu „Räuber Hotzenplotz“ und „Extrawurst“ ein

Eisleben - Nach sieben Monaten Zwangspause steht dem Neustart am Eisleber Theater nun nichts mehr im Wege. Laut der neuen Corona-Verordnung des Landes, die in dieser Woche veröffentlicht worden ist, können Kultureinrichtungen wieder öffnen. Bei Inzidenzen unter 50 - Mansfeld-Südharz liegt mittlerweile sogar unter 30 - sind Freiluft-Veranstaltungen mit maximal 300 Besuchern möglich. In geschlossenen Räumen sind maximal 200 Leute zulässig - wobei aber nur jeder zweite Platz besetzt werden darf. Für das Eisleber Theater bedeutet das, so Intendant Ulrich Fischer, dass im Foyer vor bis zu 50 Zuschauern gespielt werden dürfte, im Großen Saal vor bis zu 100. „Wir planen aber erst einmal, nur draußen zu spielen“, so Fischer zur MZ.

