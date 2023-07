Das alljährliche Sommerloch: Blutspenden werden knapp in MSH

Regelmäßig hält auch das Blutspende-Team des Institutes für Transfusionsmedizin (ITM) aus Suhl in der AWO-Begnungsstätte in Sangerhausen.

Eisleben/Hettstedt/MZ - - Alljährlich droht sie im Sommer: die Flaute bei den Blutkonserven, weil viele Menschen in den Urlaub fahren und deshalb nicht an den Spendenaktionen teilnehmen. Doch bei Operationen oder nach Unfällen mit stärkerem Blutverlust werden Konserven gebraucht. Jeden Tag werden in Deutschland 15.000 Blutspenden benötigt. Das sind elf Spenden pro Minute.