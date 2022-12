Dankeschön für die „stillen Helden des Alltags“

Die "stillen Helden des Alltags" wurden am Samstag im Ratssaal in Eisleben für ihre ehrenamtliche Arbeit geehrt.

Eisleben/MZ - „Sie sind der Kitt der Gesellschaft. Ohne Ihr Engagement würde so einiges nicht funktionieren“, sagte Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) in seiner Laudatio am Samstagnachmittag in Ratssaal in Eisleben. Zum Tag des Ehrenamtes waren die „stillen Helden des Alltags“ eingeladen worden, um ihnen für ihr „über das Maß hinausgehende Engagement“ zu danken, wie es Staub formulierte.