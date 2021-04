Corona prägte das erste Amtsjahr von Eislebens Bürgermeister

Carsten Staub hat vor einem Jahr sein Amt als Eisleber Bürgermeister angetreten. Was ihn besonders beschäftigt hat und was er als Nächstes angehen möchte.

Eisleben

Das hätte sich Carsten Staub auch nicht träumen lassen, als er vor einem Jahr sein neues Amt als Eisleber Bürgermeister antrat: dass wir ein Jahr später immer noch mitten in der Corona-Pandemie stecken würden. „Ich bin ein grundoptimistischer Mensch“, sagt Staub im MZ-Gespräch. „Ich hätte nie gedacht, dass uns das so lange beschäftigen würde.“

Ein zweites Jahr ohne Eisleber Wiese?

Damals war gerade die Frühlingswiese abgesagt worden - bitter für Eisleben und auch für Staub persönlich, der als echter Lutherstädter natürlich ein Wiesenfan ist. „Es bedrückt mich sehr, dass wir jetzt möglicherweise das zweite Jahr ohne Wiese erleben werden“, sagt der 39-Jährige. Nachdem die Frühlingswiese bereits wieder abgesagt werden musste, wackelt auch der Jubiläumswiesenmarkt. „Wir werden im Juni entscheiden, ob die Wiese stattfindet“, so der Bürgermeister. Obwohl er, wie gesagt, grundsätzlich ein Optimist ist, habe er da momentan „nur noch Resthoffnung“. Denn selbst wenn die Impfungen bis September weit fortgeschritten sein sollten - „was ist dann mit den Ungeimpften?“ Eine Zugangsbeschränkung in irgendeiner Form sei für die Wiese nicht denkbar. Das Jubiläumsprogramm, das die Stadt und der Eigenbetrieb bereits vorbereiten, werde aber nicht ausfallen, verspricht Staub. „Wir feiern dann eben 501 Jahre Wiesenmarkt.“

Nicht nur, was die Volksfeste und andere Veranstaltungen betrifft, hat Corona das erste Amtsjahr des Bürgermeisters geprägt. „Ich konnte bisher noch nicht einmal eine Mitarbeiterversammlung machen“, sagt Staub. Der parteilose Diplom-Finanzwirt, der seit 2014 in der Stadtverwaltung arbeitet, war Ende 2019 zum Nachfolger von Jutta Fischer (SPD) gewählt worden. Fischer hatte 14 Jahre lang die Eisleber Geschicke geleitet. Staub ist ihr und ihrem Amtsvorgänger Peter Pfützner (CDU) dankbar für das, was sie für die Lutherstadt erreicht haben. Auf diese gute Vorarbeit könne er aufbauen, so der Bürgermeister. Eigene Erfahrungen mussten er und seine Mitarbeiter aber bei der Bewältigung der Corona-Pandemie sammeln. „Das ist ja Neuland für alle gewesen.“ Dank des engagierten Teams sei es gelungen, die Abläufe unter Pandemie-Bedingungen so zu organisieren, dass die Verwaltung jederzeit arbeitsfähig gewesen sei.

Carsten Staub: „Ich bin froh, dass wir gemeinsam mit dem Stadtrat einiges anstoßen konnten“

„Ich bin froh, dass wir gemeinsam mit dem Stadtrat einiges anstoßen konnten“, sagt der Bürgermeister. Als Beispiel nennt er das gerade beschlossene Spielflächenkonzept für Eisleben und die Ortsteile. Erstes Projekt ist der Neubau eines Spielplatzes am Hainbuchenweg, der im Sommer geplant ist. In Arbeit sei auch ein Parkraumkonzept. Gemeinsam mit den Wohnungsunternehmen werde an der Entwicklung von Eigenheimstandorten gearbeitet. Weitere große Projekte sind die Sanierung der Grabenschule und der Umbau zum Bürgerrathaus, das neue Feuerwehrgerätehaus in Volkstedt, eine neue Bebauung am Jüdenhof sowie die Sanierung der Nußbreite, wo perspektivisch der Einbahnstraßenverkehr aufgehoben wird. Auch in der Neustadt müsse dringend etwas an Straßen und Gehwegen getan werden, so der Bürgermeister. Die Stadt denke zudem über einen Kita-Hort-Neubau nach.

Der persönliche Kontakt zu den Bürgern, der Staub sehr wichtig ist, leide natürlich unter den Corona-Bedingungen. Trotzdem habe er bislang viel Zuspruch erfahren. „Im Wahlkampf damals gab es leider auch böse persönliche Angriffe“, so Staub. „Im Amt habe ich das Gott sei Dank noch nicht erlebt.“ Er sehe sich auch „nicht als Politiker“, sondern als Verwaltungschef. „Ich möchte, dass wir gemeinsam etwas für unsere Stadt erreichen.“ Für sachliche Kritik sei er immer offen. „Ich bin auch nicht nachtragend.“ Nach einem Amtsjahr sei er ja schließlich auch noch im Lernprozess. Große Sorgen bereitet ihm, dass Corona das Vereinsleben lahmgelegt hat. „Ich hoffe vor allem, dass die Kinder und Jugendlichen wieder einsteigen.“ Staub selbst ist nach wie vor als freiwilliger Feuerwehrmann in Helfta aktiv. „Ich fahre auch Einsätze mit.“ Ansonsten versucht er, sich die Wochenenden möglichst für seine Frau und die drei Kinder freizuhalten. „Diese Familienzeit ist mir sehr wichtig.“ (mz/Jörg Müller)