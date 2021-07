Christine Prall lässt der Kreativität in ihrem Neckendorfer Kleingarten freien Lauf

Christine Prall wohnt zwar in Staßfurt, aber ihren Garten hat sie seit vielen Jahrzehnten in Neckendorf.

Neckendorf/MZ - Der Garten von Christine und Dietmar Prall in der Neckendorfer Gartensparte bei Eisleben gleicht einem Paradies für Blumenfreunde. Aber auch Keramikliebhaber. Keramik so weit das Auge reicht. Dabei handelt es sich jedoch nicht um handelsübliche Figuren, die es überall zu kaufen gibt. Im Gegenteil: Alles, was sich an kleinen Kunstwerken zwischen den Beeten, am eingebundenen Fischteich, auf der Terrasse oder im Poolbereich befindet, hat die Staßfurterin selbst gefertigt.

Töpfern als Hobby im Vorruhestand

„Als ich 2007 in den Vorruhestand ging, suchte ich nach einem Hobby beziehungsweise nach einem Ausgleich für den neuen Lebensabschnitt“, erzählt die Bankkauffrau im Ruhestand, wie sie zum Töpfern kam. Angefangen hat es mit einem Kurs der Volkssolidarität in Staßfurt, den sie im Laufe der Jahre dann als Leiterin übernahm und der dazu führte, das sie nun ihren Garten durch ihr Kunsthandwerk zu einem Blickfang umgestaltete.

Bereits am Gartentor kann man aufgrund des Namensschildes und der fantasievoll gestalteten Kugel mit einem Schlösschen erkennen, dass dort Keramikliebhaber zu Hause sind. „Ich bin gern kreativ tätig“, beschreibt sich Christine Prall. Warum sie als Staßfurterin in Neckendorf einen Garten hat? „Der Garten gehörte schon meinen Eltern, denn eigentlich stammen ich und meine Familie aus Wimmelburg“, erklärt sie im Gespräch und sagt, „dass das immer meine Heimat sein wird“. Seit den 1970ern ist die rund 650 Quadratmeter große Parzelle in „Familienbesitz“ und die Endsechzigerin verbindet mit diesem Stückchen Land eine glückliche Zeit und ein Heimatgefühl.

Eigenes Hummelvolk zum Bestäuben der Blüten

So richtig genießen kann das Ehepaar den Garten erst seit 2007, als es in den wohlverdienten Vorruhestand wechselte. Und seit dieser Zeit ist der Garten Nummer 194 zu einem Idyll von Blumen und Kunst zusammengewachsen. Denn wenn das Ehepaar eines nicht mag, dann sind es Beete, die, überspitzt gesagt, mit einem Lineal gezogen sind.

Deshalb scheint der Garten der Pralls etwas „wild“ gewachsen zu sein, jedoch mit System. Gefüllter rosa Mohn, lila blühende Katzenminze, gelbe Lilien - all diese Pflanzen stehen dicht an dicht und bilden so einen blühenden Teppich. Damit auch alles in voller Blüte stehen kann, hat sich Familie Prall im Frühjahr extra ein Hummelvolk gekauft, das dann die Blüten bestäubte.

Herstellung von eigenen Ölen und Essigen

Und immer wieder findet man zwischen den Pflanzen Keramikfiguren, die sich bestens in die gärtnerische Landschaft einbinden. Am Pool beispielsweise einen Leuchtturm, eine kleine Natursteinmauer ist passend zur Badezone mit Muscheln verziert. Ein kleiner Fisch aus Keramik und ein dazu passender getöpferter Fischer weisen auf den Teich hin, in dem Feuersalamander ein Zuhause gefunden haben und in dem kleine Goldfische schwimmen.

Und auch an die Vögel hat die Familie gedacht, denn auf dem Grundstück sind Vogeltränken verteilt, „die ich natürlich auch selbst gemacht habe“, so die Naturliebhaberin Christine Prall lachend. Von März bis Oktober fühlt sich das Paar in seiner Gartenanlage sehr wohl und beide begrüßen zudem das Umdenken hin zum Schutz der einheimischen Tiere und Pflanzen.

Die Gartenarbeit wird aufgeteilt: Für die Wege, Hecken, Gerätschaften und technischen Dinge ist der Ehemann zuständig, um alles, was blüht, kümmert sich die Ehefrau. Und Christine Prall freut sich über die Früchte ihres Gartens und stellt eigene Öle und Essige her, die sie auch sehr gern verschenkt.