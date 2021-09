Christa Linz ist die Chefin des Osterhasen in Osterhausen

Christa Linz erhält den Blumenstrauß der Woche für ihr ehrenamtliches Engagement in Osterhausen. Dazu wurde sie nochmal an ihren alten Arbeitsplatz in der Osterhäuser Kita eingeladen. Der Blumenstrauß wurde gesponsert von der Blumenboutique Meinhardt.

Sittichenbach/MZ - Das Wort Ruhe kennt Christa Linz kaum. Die Sittichenbacherin ist seit einem Jahr im wohlverdienten Ruhestand und schaut sie auf ein langes Arbeitsleben zurück. „Leider konnten wir auf Grund der Corona-Pandemie nie ein gebührendes Abschiedsfest für unsere langjährige Kita-Leiterin durchführen“, begründen es die Mitarbeiter der Kita „Gänseblümchen“ in Osterhausen und deshalb nahmen sie die Verabschiedung von Birgitt Wagner zum Anlass, Christa Linz mit dem Blumenstrauß der Woche zu ehren.

„Sie hat in Osterhausen so viel ins Leben gerufen und da möchten wir stellvertretend auch für die Eltern der Kinder einmal Danke sagen“, sagt Gabi Jantos und zählt auf, dass Christa Linz die Theatergruppe in Osterhausen gegründet hat und auch die Osterhasenwerkstatt im Jahr 2014 ins Leben rief. Die Liste der ehrenamtlichen Tätigkeiten ist aber noch viel länger, denn auch im Förderverein der katholischen Kirche in Sittichenbach, „St. Maria Himmelfahrt“ ist sie Stellvertreterin und alle zwei Wochen schmückt sie das Gotteshaus für die dort stattfindenden Gottesdienste.

Christa Linz vermisste den Trubel und das Gewusel als Erzieherin

Aber zum Anfang zurück: Christa Linz ist 63 Jahre alt und gelernte Krippenerzieherin. Ihre Lehre machte sie in einem Säuglingsheim in Obhausen und übernahm 1978 als Leiterin die Krippe in Osterhausen. Beim Zusammenschluss des Kindergartens und der Krippe 1995 wurde Christa Linz von der Kita „Gänseblümchen“ die Chefin und arbeitet dort bis 2020 als sie in Rente ging. „Ich habe 47 Arbeitsjahre“, sagt sie im Gespräch und auch nach einem Jahr im Ruhestand vermisst sie noch den Trubel und das Gewusel, wie sie gesteht. „Aber zum Glück sehe ich die Kinder ja noch ab und an mal, wenn ich meine Enkelin abhole“, meint sie lächelnd, denn die Arbeit mit den Kindern hat Christa Linz doch über diesen langen Zeitraum sehr geprägt.

Sie war während der 41 Jahre als Kita-Leiterin sehr kreativ und hat beispielsweise die Theatergruppe von Osterhausen ins Leben gerufen. Sie sagte über die Entstehung, „dass ich die Eltern vor Jahren darum gebeten habe, doch mal zur Abwechslung ein Programm für ihre Kinder aufzuführen“. „So sind aus einer Aufführung über zehn Jahre Tradition geworden“, erinnert sich die beliebte ehemalige Chefin gern an die Zeit zurück, denn wenn es hieß, dass die Eltern wieder ihr Theaterstück aufführen, waren die Ränge bis auf den letzten Platz in der Turnhalle in Osterhausen gefüllt. „Das war so eine schöne Zeit mit vielen Erinnerungen“, meint die heutige Ruheständlerin, die es aber zugleich bedauert, dass durch die Corona-Krise diese Theatergruppe eingeschlafen ist.

„Vielleicht schaffen wir ja wieder den Neustart“, so die Hoffnung von ihr. Und sie war es auch, die mit zu den Verantwortlichen und Begründern der Osterhasenwerkstatt gehört, denn als im Jahr 2014 ein Brief mit der Frage, ob in Osterhausen auch der Osterhase wohnt, eintrudelte, war die Idee geboren. Anfangs beantwortete das mehrköpfige Team 3.000 Briefe und mittlerweile stellen die Postboten um die Osterzeit säckeweise die Post vor die Tür. Und auch die Absender sind international geworden, so dass die Post auch ins Englische übersetzt wird.

„Christa hat nicht nur unsere Kita über die vielen Jahre hin geprägt, sondern auch Osterhausen bekannt gemacht“, sagt Birgitt Wagner, die mit Christa Linz 40 Jahre zusammengearbeitet hat. Seit einem Jahr ist die Sittichenbacherin nun zu Hause und trotzdem hat sie einen voll gefüllten Tagesablauf, denn sie verbringt gern Zeit mit ihren drei Enkeln, arbeitet im Garten und geht regelmäßig mit ihrer Mutter spazieren. „Und wenn ich mal richtig abschalten möchte, dann nehme ich mir ein Buch zur Hand oder beschäftigte mich mit Handarbeit“, sagt sie.