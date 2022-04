Charlotte Pracht probt für ihre erste eigene Inszenierung am Eisleber Theater

Blitzkarriere am Theater in Eisleben: Charlotte Pracht (19) hat nach ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr nun eine befristete Anstellung. Derzeit probt sie für die Lesung „Timm Thaler“. Was die Zuschauer erwartet:

Eisleben/MZ - Vom Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) direkt in eine befristete Anstellung - so eine Blitzkarriere ist bestimmt nicht an jedem Theater möglich. Auch in Eisleben ist Charlotte Pracht die Erste, für die sich dieser Weg ergeben hat. Die 19-Jährige, die aus Nordrhein-Westfalen stammt, hat in der Spielzeit 2019/20 als FSJlerin am Theater angefangen. Nach Ablauf des Jahres verlängerte sie noch einmal um sechs Monate. Dann bot ihr das Theater an, befristet die Stelle der langjährigen Regieassistentin, Inspizientin und Souffleuse Heidrun Pröhle zu übernehmen, die in Ruhestand gegangen ist. „Das war eine glückliche Fügung“, sagt Theaterintendant Ulrich Fischer. „Wir sind sehr zufrieden mit ihr. Sie hat sich gut eingearbeitet, ist sehr zuverlässig und kann sich auch durchsetzen.“ Bis zum Ende der nächsten Spielzeit wird Charlotte Pracht nun am Eisleber Theater tätig sein und weitere Erfahrungen sammeln. Ihr großes Ziel ist ein Regiestudium.