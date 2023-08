Trotz des zeitweise regnerischen und kühlen Sommers ist die Anlage in Seeburg bisher fast immer ausgebucht. Was den Gästen hier besonders gefällt.

Campingplatz am Süßen See blickt auf bisher auf eine Supersaison

Der Campingplatz punktet mit seiner schönen Lage direkt am Süßen See.

Seeburg/MZ - „Die Saison läuft sehr gut, noch besser als im vorigen Jahr“, sagt Kristin Günther, Mitarbeiterin auf dem Campingplatz am Süßen See in Seeburg. „Wir sind fast immer ausgebucht.“ Zeitweise gebe es so viele Anfragen, „da könnten wir den Platz zwei oder drei Mal belegen“. Selbst das wochenlang kühle und regnerische Wetter in diesem Sommer habe keine großen Auswirkungen gehabt.