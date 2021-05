Bürger müssen zwei Briefwahlunterlagen beantragen

Eisleben

Mit der Landtagswahl sowie der Landrats- sowie Ortschaftsratswahl in Helfta stehen im Juni für Eisleber und Helftaer Einwohner mehrere Wahlen auf dem Programm. „Da es sich um eine Landtagswahl und um eine Kommunalwahl (Landrat/-rätin und Ortschaftsrat) handelt, werden auch entsprechend zwei Wahlbenachrichtigungen versendet“, so Maik Knothe, Pressesprecher der Lutherstadt.

Dementsprechend müsste eine Briefwahl auch zweimal beantragt werden. Dies sei unter anderem auf der Homepage der Stadt unter www.eisleben.eu elektronisch möglich, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Verschickt werden sollen die Briefwahlunterlagen ab dem 18. Mai. In der Stadtverwaltung hätten sich Anrufe gehäuft, in denen Bürger ihr Unverständnis darüber äußerten, dass sie eine weitere Wahlbenachrichtigung erhalten haben, obwohl sie die Briefwahl schon beantragt hätten, so Knothe.

Ein Sonderwahllokal für die Briefwahl öffnet zwischen 18. Mai und 4. Juni im Katharinenstift (Sangerhäuser Straße 12/13) immer montags, mittwochs und donnerstags 8.30 bis 15.30 Uhr, dienstags 8.30 bis 17.30 Uhr, freitags 8.30 bis 12 Uhr. Am 4. Juni von 8.30 bis 18 Uhr. (mz)