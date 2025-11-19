Es gibt so viele Selbsterzeuger und Anbieter regionaler Produkte in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land. Aber noch nie hatten sie mit einem Regionalmarkt hier eine gemeinsame Plattform.

Auf dem Kreativmarkt in der Festscheune in Röblingen wurden Selbstgebasteltes und kunstvolle handgemachte Dekorationen aus verschiedenen Materialien feilgeboten.

Seegebiets-Gemeinde/MZ. - Fast nicht zu glauben, dass es das in der Form in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land noch nie gegeben hat: Einen Regionalmarkt, bei dem örtliche Erzeuger aus dem Gebiet der Gemeinde, regionale Händler und vor allem Selbsterzeuger vorzugsweise aus und unmittelbar angrenzend an die Gemeinde Seegebiet ihre Produkte feilbieten können. Immerhin gibt es ja fast überall in den Ortschaften Anbieter, die vor allem landwirtschaftlich Erzeugtes an den Mann und an die Frau bringen können.